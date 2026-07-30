Слежка за детьми и находка на кладбище: новое о пропаже русских в Таиланде

Что известно об исчезновении 22‑летней девушки и её 17‑летнего брата из Тюмени на сегодняшний день.26 июля около четырех часов утра 22-летняя девушка и ее 17-летний брат, эмигрировавшие из Тюмени в Таиланд пять лет назад, выехали из дома на мотобайке Honda ADV 150.