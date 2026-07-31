Минтруд назвал профессии, которые будут наиболее востребованы в России до 2031 года

Кадровый резерв: названы ключевые специальности, которые обеспечат занятость в России до 2031 года. В ближайшие семь лет российский рынок труда сохранит устойчивый спрос на специалистов ряда ключевых направлений.
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