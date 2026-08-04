Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Не дрон, не ракета, а нечто пострашнее. Новая беда украинского неба уже встала на конвейер.

Не дрон, не ракета, а нечто пострашнее. Новая беда украинского неба уже встала на конвейер.

С таким ВСУ еще не сталкивались. Сначала по южным регионам, потом — по центральным, а затем и по тыловым объектам начали прилетать загадочные «посылки».

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Комментарии
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Александр Почекунин
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