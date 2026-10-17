Xiaomi Mijia Mini разгоняет воздух до 62 м/с Xiaomi представила компактный фен Mijia High-Speed Hair Dryer Mini с высокоскоростным двигателем, развивающим до 110 000 об/мин.
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