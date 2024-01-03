Деньги будут литься рекой: астролог Глоба назвала главного богача 2024 года

Специалист по звездам рассказала, на кого в 2024 году обрушится финансовое благополучие. По словам астролога Тамары Глобы, в 2024 году представителям одного знака Зодиака предстоит пережить невероятный успех.
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