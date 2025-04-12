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Царьград

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В День космонавтики новосибирцам показали редкие фото Юрия Гагарина

В День космонавтики новосибирцам показали редкие фото Юрия Гагарина

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с праздником.Мэр Новосибирска опубликовал в своём телеграм-канале видеоролик, где есть редкие кадры первого космонавта Юрия Гагарина, посетившего город.

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