Пугачеву, Галкина* и Макаревича* накрыло в Израиле. Куда теперь побегут звездные евреи, неужели в Россию?

Борис Леонтьев

В Россию им нельзя — хорошо если просто морду набьют. А за свои речёвки и в тюрьму можно угодить. А если все кого они оскорбили с них с каждого по суду хотя-бы 10 рублей потребуют, они без трусов останутся. А если по 1000 рублей? В Прибалтику — им западло будет в нищей стране жить. Они к роскоши привыкли. В Дубай — они теперь для арабов евреи из Израиля, а для них злее врага нет — разорвут как Тузик грелку. В США — они для янки отработанный материал, а певцов ртом под фанеру и клоунов у них своих как Педров в Бразилии. Да..., такие и пингвинам в Антарктиде не нужны.