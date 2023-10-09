Интересная жизнь с Vera Star Наверняка это утро, ознаменовавшееся обострением противостояния между Израилем и Палестиной, надолго запомнится израильтянам.
Пугачеву, Галкина* и Макаревича* накрыло в Израиле. Куда теперь побегут звездные евреи, неужели в Россию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
У "богоизбранных" есть одна особенность, это отсутствие стыда, так что будут бегать, как тараканы и, попомните моё слово, в конце концов, вернутся в Россию. 😏 И не звездные, а "звездные"!
Ответить
9 час.
Борис Леонтьев
В Россию им нельзя — хорошо если просто морду набьют. А за свои речёвки и в тюрьму можно угодить. А если все кого они оскорбили с них с каждого по суду хотя-бы 10 рублей потребуют, они без трусов останутся. А если по 1000 рублей? В Прибалтику — им западло будет в нищей стране жить. Они к роскоши привыкли. В Дубай — они теперь для арабов евреи из Израиля, а для них злее врага нет — разорвут как Тузик грелку. В США — они для янки отработанный материал, а певцов ртом под фанеру и клоунов у них своих как Педров в Бразилии. Да..., такие и пингвинам в Антарктиде не нужны.
Ответить
9 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Кто он такой этот Галкин - трепло на сцене изображающего артиста. А по сути это пустышка с плоскими намёками на власть и на этом поднялся! И стоит ли он этой писанины и публичности?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии