Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пугачеву, Галкина* и Макаревича* накрыло в Израиле. Куда теперь побегут звездные евреи, неужели в Россию?

Пугачеву, Галкина* и Макаревича* накрыло в Израиле. Куда теперь побегут звездные евреи, неужели в Россию?

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка это утро, ознаменовавшееся обострением противостояния между Израилем и Палестиной, надолго запомнится израильтянам.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
У &quot;богоизбранных&quot; есть одна особенность, это отсутствие стыда, так что будут бегать, как тараканы и, попомните моё слово, в конце концов, вернутся в Россию. 😏 И не звездные, а &quot;звездные&quot;!
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9 час.
Борис Леонтьев
В Россию им нельзя — хорошо если просто морду набьют. А за свои речёвки и в тюрьму можно угодить. А если все кого они оскорбили с них с каждого по суду хотя-бы 10 рублей потребуют, они без трусов останутся. А если по 1000 рублей? В Прибалтику — им западло будет в нищей стране жить. Они к роскоши привыкли. В Дубай — они теперь для арабов евреи из Израиля, а для них злее врага нет — разорвут как Тузик грелку. В США — они для янки отработанный материал, а певцов ртом под фанеру и клоунов у них своих как Педров в Бразилии. Да..., такие и пингвинам в Антарктиде не нужны.
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9 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Кто он такой этот Галкин - трепло на сцене изображающего артиста. А по сути это пустышка с плоскими намёками на власть и на этом поднялся! И стоит ли он этой писанины и публичности?
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1 час.

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