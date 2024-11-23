Лебедев: боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза

Сексуальному насилию мобилизованных выпускниц Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ) подвергают военные ВСУ на линии боевого соприкосновения, сообщает 23 ноября РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.
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