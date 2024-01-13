18 января на территории района пройдет единый день информирования по теме ´Год качества - залог успеха социально-экономическо...

18 января на территории района пройдет единый день информирования по теме ´Год качества - залог успеха социально-экономического развития страны´В ходе встреч будут также обсуждены нововведения в сфере трудовых отношений, вопросы профилактики правонарушений и безопасной жизнедеятельности.
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