Минсельхоз России, НСА и региональные органы АПК подвели итоги развития агрострахования

Итоги работы системы агрострахования на текущий момент, урегулирование застрахованных убытков сельхозпроизводителей в текущем году и организация субсидирования страховой защиты аграриев рассмотрены на совещании в Минсельхозе России, которое провела 2 июля первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.
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