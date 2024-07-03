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Минсельхоз России, НСА и региональные органы АПК подвели итоги развития агрострахования

Минсельхоз России, НСА и региональные органы АПК подвели итоги развития агрострахования

Итоги работы системы агрострахования на текущий момент, урегулирование застрахованных убытков сельхозпроизводителей в текущем году и организация субсидирования страховой защиты аграриев рассмотрены на совещании в Минсельхозе России, которое провела 2 июля первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

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