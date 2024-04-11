Отправить на СВО гражданина иностранного государства могут, но для этого должно быть выполнено важное условие.
Могут ли мигрантов отправлять на службу на СВО? Ответ юриста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Уже были случаи отказа от службы в ВС РФ,в судебном порядке лишили гражданства и выдворили с семьёй,за пределы РФ.Это только начало.
Ответить
3 час.
Игорь Самаров
Почему Путин упорно хочет уничтожить коренное население страны, я не знаю. Процент прошлых ослоебов уже критичен! Они только на намаз ушли, и городской автотранспорт встал. Соответственно и весь город встал раком! А теперь прикиньте, когда вся эта шобла, вооруженная как минимум ножами, по команде устроит резню во всех городах! И когда они возьмут власть, от Путина также избавиться! И никто уже ему не поможет, так как будет некому! А те кто останется, захотят ли? Каждый день видя, как ущемляются права коренного населения, как очередной мастурбек насилует ребенка, как очередная шайка черножопых обезьян грабит и убивает очередного школьника, захочется ли защищать такую власть?! Власть, которая в одну секунду готова отправить тебя на зону, а за мастурбека диаспора проплатит. Поэтому и ухмыляются они в лицо, с презрением! Потому что знают, даже если получит какой-то срок, купят хозяина зоны, и будет мастурбек поживать в колонии, як на воле. При всем при этом будет кумиром для щенков мастурбековских. И имам за него помолится, так как убить русского, его Аллах поощряет. И ещё у меня такой вопрос: А на кой хуй у нас с точикистоном договор о двойном гражданстве?! После резни русских в 90-х, кто нибудь видел очередь желающих приобрести гражданство Ослоебстана??? Почему мои налоги идут не на пенсию моей мамы, а на чуркинизацию моей (пока еще моей) страны? Чем вы, пидоры у власти, думаете??? Не все деньги ещё напиздили? Когда ж вы суки нажретесь, твари ненасытные?! Жадность фраеров губит! При ваших аппетитах, финал будет только в двух вариантах: сдохнете на ножах мастурбековских, либо на русских силах! И специально для тех, кто думает, что самый хитрый и успеет съебать, знайте - ледорубы тоже никто не отменял!
Ответить
3 час.
Александр Павлов
Я тоже не пойму, за что он вот так кидает хотя бы тех 79 млн, проголосовавших за него.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии