Могут ли мигрантов отправлять на службу на СВО? Ответ юриста

Игорь Самаров

Почему Путин упорно хочет уничтожить коренное население страны, я не знаю. Процент прошлых ослоебов уже критичен! Они только на намаз ушли, и городской автотранспорт встал. Соответственно и весь город встал раком! А теперь прикиньте, когда вся эта шобла, вооруженная как минимум ножами, по команде устроит резню во всех городах! И когда они возьмут власть, от Путина также избавиться! И никто уже ему не поможет, так как будет некому! А те кто останется, захотят ли? Каждый день видя, как ущемляются права коренного населения, как очередной мастурбек насилует ребенка, как очередная шайка черножопых обезьян грабит и убивает очередного школьника, захочется ли защищать такую власть?! Власть, которая в одну секунду готова отправить тебя на зону, а за мастурбека диаспора проплатит. Поэтому и ухмыляются они в лицо, с презрением! Потому что знают, даже если получит какой-то срок, купят хозяина зоны, и будет мастурбек поживать в колонии, як на воле. При всем при этом будет кумиром для щенков мастурбековских. И имам за него помолится, так как убить русского, его Аллах поощряет. И ещё у меня такой вопрос: А на кой хуй у нас с точикистоном договор о двойном гражданстве?! После резни русских в 90-х, кто нибудь видел очередь желающих приобрести гражданство Ослоебстана??? Почему мои налоги идут не на пенсию моей мамы, а на чуркинизацию моей (пока еще моей) страны? Чем вы, пидоры у власти, думаете??? Не все деньги ещё напиздили? Когда ж вы суки нажретесь, твари ненасытные?! Жадность фраеров губит! При ваших аппетитах, финал будет только в двух вариантах: сдохнете на ножах мастурбековских, либо на русских силах! И специально для тех, кто думает, что самый хитрый и успеет съебать, знайте - ледорубы тоже никто не отменял!