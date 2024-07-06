Песков: Запад не связывался с Москвой по мирным инициативам по Украине

В Кремле не наблюдают проявления западными политиками интереса к предложениям РФ по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
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