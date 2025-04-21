История инспектора ДПС, ставшего жертвой диаспоры: "Я никого не убивал"

Совершенно правильно: предателей первых, купившие их, вешают за ноги. Предав раз, предаст всегда. Сейчас складывается (у меня) ощущение при встрече любого полицейского, что он (возможно и совершенно честный человек) потенциальный враг России. Полицаи, опомнитесь, кого вы предаете! И себя - тоже!

МП

Михаил Пантюхин

Я что-то не пойму, государство само себя бьёт и издевается над инспекторами ДПС, в лице "следователя" , который "предложил" (мразь купленная!) пройти 70 км. - это что твориться???? Совсем ахренели??? А этим выродкам из ржавой азер этно опг, которые из-за своего ублюдка, кидавшегося на инспекторов начали угрожать не только инспектору, но и его семье!!! Бл.... , там в Новосибирской области азеры всю власть, законы и судей купили????? А "начальнику" Гусева за предательство своего же сотрудника нужно "наградить" проверкой и всех его родственников!!! Александр Иванович, дорогой вы наш, пожалуйста возьмите инспектора Гусева под свою опеку, а всех продающих и продающих чиновников проверьте на "вшивость", а что с этой ржавой опг, здесь статей УК РФ больше 10 для каждого зверя в отдельности!!! Помните азеры, уже было сказано от ГЕРОЕВ СВО, ПРИДЕМ И ПОКАРАЕМ .....!!!! Готовьтесь!!!