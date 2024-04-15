Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Какая связь между самым известным олигархом России Романом Абрамовичем и теми террористическими группировками, которые воюют против нашей страны? На этот вопрос в эфире "Царьграда" ответил политолог Андрей Перла.
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