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Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Какая связь между самым известным олигархом России Романом Абрамовичем и теми террористическими группировками, которые воюют против нашей страны? На этот вопрос в эфире "Царьграда" ответил политолог Андрей Перла.

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Комментарии
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N
Nata
С таким счастьем и все еще живы?
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