«Жить на полную»: Каким был звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов

7 мая в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни скоропостижно скончался актер и продюсер Александр Тютрюмов, которого многие знали в основном как исполнителя роли подполковника Сергея Егорова из популярного детективного телесериала «Убойная сила».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии