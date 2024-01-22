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  • Сергей Рыбкин
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«Жить на полную»: Каким был звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов

«Жить на полную»: Каким был звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов

7 мая в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни скоропостижно скончался актер и продюсер Александр Тютрюмов, которого многие знали в основном как исполнителя роли подполковника Сергея Егорова из популярного детективного телесериала «Убойная сила».

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