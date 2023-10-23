Лавров обсудил в Иране наращивание двустороннего партнерства стран

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с властями Ирана вопрос о наращивании двустороннего партнерства стран в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты президентами государства Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.
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