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Лавров обсудил в Иране наращивание двустороннего партнерства стран

Лавров обсудил в Иране наращивание двустороннего партнерства стран

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с властями Ирана вопрос о наращивании двустороннего партнерства стран в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты президентами государства Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.

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