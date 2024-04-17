В пешей доступности от крупных транспортных хабов в Москве строятся всего 13 апарт-комплексов

Эксперты Группы «Аквилон» по результатам исследования транспортной доступности 55 апарт-комплексов Москвы с открытыми продажами насчитали всего 13 проектов в пешей доступности от транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), станций метро и МЦД — на расстоянии не более пяти минут пешком.
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