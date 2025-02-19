Лукман – первый нигериец с голами в ЛЧ в 4 матчах подряд

Адемола Лукман реализовал пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3). Хавбек «Аталанты» стал первым нигерийцем, забившим не менее одного гола в 4 подряд играх на основной стадии главного еврокубкового турнира.