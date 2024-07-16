В РСТ не стали комментировать повышение тарифов ЖКХ в Забайкалье

ТГК-14 повысила тарифы на 18%, об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили местные жители.По словам собеседников портала, ещё в июне за квартиру в 47 м² оплата была 2660 рублей, теперь эта сумма поднялась до 3195 рублей ежемесячно, независимо от времени года.