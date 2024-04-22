Директор Центра фигурного катания Татьяны Волосожар: «Для наших тренеров Китай – хороший шанс для развития карьеры»

Филиал Центра фигурного катания Татьяны Волосожар открылся зимой в Ухане. «Мы запустились на базе уже существующей школы: местный менеджмент захотел внедрить российскую систему подготовки, поэтому они обратились напрямую к нам.
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