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  • Евгений Саваровский
    Думаю это будет последней каплей для нашнго народа. Разгромить надо будет все и вся в этом фашистком государстве.Зеленский намекну...
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Ефимов: в СВАО возвели уникальный ФОК для незрячих с 25-метровым бассейном

Ефимов: в СВАО возвели уникальный ФОК для незрячих с 25-метровым бассейном

В Алексеевском районе (СВАО) возвели новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он располагается на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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