Ефимов: в СВАО возвели уникальный ФОК для незрячих с 25-метровым бассейном

В Алексеевском районе (СВАО) возвели новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он располагается на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.