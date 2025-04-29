Ефимов: в СВАО возвели уникальный ФОК для незрячих с 25-метровым бассейном

В Алексеевском районе (СВАО) возвели новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он располагается на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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