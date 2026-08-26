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Мировое обозрение

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Полтонны «гостинцев»: ВКС России сбросили две ФАБ-500 на скопления войск ВСУ

Полтонны «гостинцев»: ВКС России сбросили две ФАБ-500 на скопления войск ВСУ

Полтонны взрывчатки за один вылет — это не фигура речи, а сухая математика войны. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ВКС, которые накрыли скопление живой силы и пункт временной дислокации ВСУ двумя планирующими бомбами ФАБ-500Т.

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