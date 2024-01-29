Школьники попробовали себя в роли водителей карьерных самосвалов в учебном центре УК «Кузбассразрезуголь»

Школьники из Новокузнецка, Белово и Гурьевска посетили Бачатский угольный разрез. Они познакомились с производством и попробовали управлять карьерным самосвалом на динамическом автотренажере в Учебном центре УК «Кузбассразрезуголь».
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