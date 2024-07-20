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Будет вкусно

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Потрясающий десерт со вкусом мороженого. Лучшее лакомство в жаркие дни

Потрясающий десерт со вкусом мороженого. Лучшее лакомство в жаркие дни

Летний десерт, напоминающий мороженое, готовится всего за несколько минут и из доступных продуктов. В этом рецепте используются желатин и сливки для создания нежной консистенции, а свежие ягоды и фрукты добавляют яркости и вкуса.

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