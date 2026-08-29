США рассматривают возможность применения ядерного оружия в Европе, заявил МИД России

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Белоусов заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий.
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