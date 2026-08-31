Конфликт в Черняховске: мужчина ударил соседку гвоздодёром

В Черняховске Калининградской области возбуждено уголовное дело против 49-летнего мужчины. Ему инкриминируется умышленное причинение вреда здоровью соседке после конфликта из-за повреждения прибора учёта.
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