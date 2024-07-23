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Пляж «Маяк» в Сочи получил первый в России «синий флаг»

Пляж «Маяк» в Сочи получил первый в России «синий флаг»

Пляж "Маяк" в Сочи стал первым в России, получившим высокую оценку Роскачества - "синий флаг". Эта категория присваивается пляжам, которые полностью соответствуют 26 критериям качества, включая наличие оборудованных спасательных станций, медицинских учреждений, душевых и других удобств.

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