Пляж «Маяк» в Сочи получил первый в России «синий флаг»

Пляж "Маяк" в Сочи стал первым в России, получившим высокую оценку Роскачества - "синий флаг". Эта категория присваивается пляжам, которые полностью соответствуют 26 критериям качества, включая наличие оборудованных спасательных станций, медицинских учреждений, душевых и других удобств.