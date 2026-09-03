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Царьград

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Активисты требуют запретить вейксёрфинг в Москве из-за опасной воды

Активисты требуют запретить вейксёрфинг в Москве из-за опасной воды

Бензин и цемент в воде: Клязьминское водохранилище оказалось загрязнено ядами и бактериями.В Москве неравнодушные жители запустили петицию с требованием ввести официальный запрет на вейксёрфинг в акватории Москвы-реки.

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