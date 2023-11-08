Почему в Челябинской области наказали мать курящей семиклассницы

Ситуацию разъяснила специалист аппарата уполномоченного по правам ребёнка в регионе.В начале ноября в школе села Миасское Красноармейского района Челябинской области произошёл инцидент: 13-летняя девочка закурила прямо на уроке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии