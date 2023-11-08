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Почему в Челябинской области наказали мать курящей семиклассницы

Почему в Челябинской области наказали мать курящей семиклассницы

Ситуацию разъяснила специалист аппарата уполномоченного по правам ребёнка в регионе.В начале ноября в школе села Миасское Красноармейского района Челябинской области произошёл инцидент: 13-летняя девочка закурила прямо на уроке.

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