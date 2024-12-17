Жители 10 микрорайона в Актау просят обустроить им парковку

В рамках встречи с жителями аким города Актау Абилкаир Байпаков посетил жилой комплекс «Ботанический сад» в 10-м микрорайоне, где обсудил вопросы, связанные с обустройством парковки, сообщает пресс-служба акимата города.
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