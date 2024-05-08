Максим Гольдарб: Зеленского хотели убить его же телохранители?

Пишут, что несколько высших офицеров управления госохраны (служба, которая занимается обеспечением безопасности президента и высших должностных лиц страны) собирались убить его и нескольких его приближенных.
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