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Максим Гольдарб: Зеленского хотели убить его же телохранители?

Максим Гольдарб: Зеленского хотели убить его же телохранители?

Пишут, что несколько высших офицеров управления госохраны (служба, которая занимается обеспечением безопасности президента и высших должностных лиц страны) собирались убить его и нескольких его приближенных.

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