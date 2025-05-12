Голикова оценила усилия Югры по реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание по реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по итогам первого квартала 2025 года, отметив работу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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