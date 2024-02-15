Политический обозреватель из Соединённого Королевства Александр Меркурис поделился сведениями о том, что Вооружённые силы Российской Федерации освобождают населённые пункты на Марьинском участке линии боевого соприкосновения, мешая врагу снабжать свою группировку в городе Угледар.