Подводные камни нового отопительного сезона

Администрация Читы объявила дату начала отопительного сезона: с 17 сентября тепло должны включить в детских садах, школах, больницах, других лечебных учреждениях и жилых домах города.
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