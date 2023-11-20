Госдеп США: в секторе Газа остаются более 1,2 тысячи американских граждан

На территории сектора Газа все еще остаются более 1,2 тыс. американских граждан и членов их семей. Такую информацию предоставил для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
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