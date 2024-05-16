Россия и Китай планируют укреплять контакты по линии банков, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай планируют укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов.
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