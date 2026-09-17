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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о 2:3 с «Динамо»: «Адмирал» проиграл матч за три минуты. Мы были лучше по статистике, по игре, по моментам, но нельзя допускать такие провалы»

Главный тренер « Адмирала » Олег Браташ высказался о поражении от « Динамо » (2:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

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