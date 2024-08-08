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Вера Брежнева отреагировала на предложение петь на украинском

Вера Брежнева отреагировала на предложение петь на украинском

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на предложение полностью перейти на украинский язык. На эту тему артистка подискутировала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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