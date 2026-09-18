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Эксперт Лоикова назвала признаки вакансий, связанных с криминалом

Эксперт Лоикова назвала признаки вакансий, связанных с криминалом

Слишком высокая зарплата, полная анонимность, странные способы оплати и размытые обязанности могут указывать на то, что работодатель вербует сотрудника в криминальную схему.

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