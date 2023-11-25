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Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили программу к 220-летию Тютчева

Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили программу к 220-летию Тютчева

С 29 ноября по 5 декабря в библиотеках и культурных центрах на юге столицы пройдет Неделя Тютчева. Участников ждут познавательные мероприятия, посвященные жизни и творчеству известного русского поэта XIX века.

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