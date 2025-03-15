Сыгран седьмой тур чемпионата Сибирского федерального округа по шахматам

Единоличным лидером в чемпионате Сибирского федерального округа по шахматам среди мужчин в Барнауле остается Михаил Панин после седьмого тура 14 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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