В Госдуме РФ предложили присвоить Судже звание «Город воинской славы»

Предложение о присвоении городу Суджа звания «Город воинской славы» направил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, 17 марта сообщает РИА Новости.
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