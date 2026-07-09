👩🏻💼Студенты Симферополя вышли на летнюю практику: как это поможет освоиться в профессии? Студенты крымских учебных заведений приступили к обязательной летней практике.
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👩🏻💼Студенты Симферополя вышли на летнюю практику: как это поможет освоиться в профессии? Студенты крымских учебных заведений приступили к обязательной летней практике.