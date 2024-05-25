Усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к обвалу фронта. Такое мнение выразил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.
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