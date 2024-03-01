Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку секретного разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, в котором они обсуждали, как половчее натаскать потомков "древних укров", чтобы те взорвали Крымский мост и военные объекты на территории нашей страны.