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Царьград

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Немцы вспомнили Третий рейх: всплыл разговор офицеров ФРГ о планах атаки на Крымский мост

Немцы вспомнили Третий рейх: всплыл разговор офицеров ФРГ о планах атаки на Крымский мост

Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку секретного разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, в котором они обсуждали, как половчее натаскать потомков "древних укров", чтобы те взорвали Крымский мост и военные объекты на территории нашей страны.

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Комментарии
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евгений Zzz
[Эти слова уже вызвали бурную реакцию главы МИД России Марии Захаровой.] Что?
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16 час.

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