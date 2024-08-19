У туриста на ольхонском пляже изъяли гладкоствольное ружьё

Госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» нашли у одного из туристов на Байкале ружье и патроны. Вооруженным байкальским гостем оказался житель Кемеровской области, который приехал в Прибайкальский нацпарк на автомобиле и расположился на популярном побережье.