У туриста на ольхонском пляже изъяли гладкоствольное ружьё

Госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» нашли у одного из туристов на Байкале ружье и патроны. Вооруженным байкальским гостем оказался житель Кемеровской области, который приехал в Прибайкальский нацпарк на автомобиле и расположился на популярном побережье.
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