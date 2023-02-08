Ушла из жизни общественная деятель Приморья

8 февраля 2023 года на 85-м году ушла из жизни Раиса Шабанова, которая более 30 лет — до начала 2016 года — возглавляла Приморскую краевую организацию Профсоюза работников образования.
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