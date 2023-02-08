Закон, порядок, государство

734 подписчика

Ушла из жизни общественная деятель Приморья

Ушла из жизни общественная деятель Приморья

8 февраля 2023 года на 85-м году ушла из жизни Раиса Шабанова, которая более 30 лет — до начала 2016 года — возглавляла Приморскую краевую организацию Профсоюза работников образования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх