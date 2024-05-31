В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

Сотрудники отдела МВД России по Николаевскому району задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов, при обыске в квартире подозреваемого была обнаружена и изъята осетровая икра.
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