Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр

Одной из главных загадок специальной военной операции на Украине, идущей уже более полутора лет, является то, почему Россия не уничтожает планомерно транспортно-логистическую инфраструктуру противника, в частности, железнодорожные мосты через Днепр, на которых держится снабжение группировки ВСУ, терроризирующей Донбасс и ведущей контрнаступление в Запорожской области.