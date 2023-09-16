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Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр

Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр

Одной из главных загадок специальной военной операции на Украине, идущей уже более полутора лет, является то, почему Россия не уничтожает планомерно транспортно-логистическую инфраструктуру противника, в частности, железнодорожные мосты через Днепр, на которых держится снабжение группировки ВСУ, терроризирующей Донбасс и ведущей контрнаступление в Запорожской области.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Власов
Неужели не понятно, что Украина лишь промежуточная цель. Эти мосты нам самим пригодятся,а армия сделает все возможное что бы сохранить мосты.
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13 час.
александр муравьев
Мосты олигархам нужны.
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10 час.
Вадим Кузнецов
Честно говоря, уже не интересно, почему именно Россия не уничтожает коммуникации, уничтожение которых нам стратегически необходимо для успешного успеха СВО. Важно, что их НЕ УНИЧТОЖАЮТ.
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1 час.

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