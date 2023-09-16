Одной из главных загадок специальной военной операции на Украине, идущей уже более полутора лет, является то, почему Россия не уничтожает планомерно транспортно-логистическую инфраструктуру противника, в частности, железнодорожные мосты через Днепр, на которых держится снабжение группировки ВСУ, терроризирующей Донбасс и ведущей контрнаступление в Запорожской области.
Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр
Комментарии
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ВВ
Владимир Власов
Неужели не понятно, что Украина лишь промежуточная цель. Эти мосты нам самим пригодятся,а армия сделает все возможное что бы сохранить мосты.
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13 час.
александр муравьев
Мосты олигархам нужны.
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10 час.
Вадим Кузнецов
Честно говоря, уже не интересно, почему именно Россия не уничтожает коммуникации, уничтожение которых нам стратегически необходимо для успешного успеха СВО. Важно, что их НЕ УНИЧТОЖАЮТ.
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1 час.
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