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Гаджиев о лучших российских игроках: «Аршавин и Акинфеев. Павлюченко – нет»

Гаджиев о лучших российских игроках: «Аршавин и Акинфеев. Павлюченко – нет»

Гаджи Гаджиев назвал лучших российских футболистов. «Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА.

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